Prejemal socialne transferje, čeprav sploh ni bival v Sloveniji, prijavljen na naslovu, kjer ni obje Lokalec.si Portal Slovenske novice poroča, da so Gorenjski policisti za izravnalne ukrepe so obravnavali državljana Kosova, ki je z lažnimi listinami goljufal pri prejemanju socialnih transferjev. Prikazoval je, da z družino biva in dela v Sloveniji, čeprav to ne drži, poročajo v nadaljevanju. Prijavljen je bil celo na naslovu, kjer ni objekta. Kot so pojasnili, si je Kosovec v približno dveh letih na ta na ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kosovo

otroški dodatek Najbolj brano Osebe dneva Žan Košir

Janez Janša

Luka Dončić

Janez Cigler Kralj

Ilka Štuhec