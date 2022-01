Dan varstva osebnih podatkov: Vsak ima pravico vedeti kdo in zakaj zbira njegove podatke RTV Slovenija Ob dnevu varstva osebnih podatkov so se v uradu informacijske pooblaščenke posvetili pravici posameznika do informiranosti o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov. Na okrogli mizi so ugotavljali, da se zavedanje o tem pri nas viša.

Oglasi