Mariborsko sodišče je po današnji glavni obravnavi za zaprtimi vrati 77-letniku, ki je februarja lani v Zlogoni Gori pri Oplotnici do smrti zabodel spečo ženo, na predlog tožilstva izreklo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, so za STA potrdili na sodišču. Obdolženemu so podaljšali pripor. Mariborski državni tožilec Tilen Ivič je konec decembra obt ...