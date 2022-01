Pahor odlikoval Francija Feltrina, Francija Pivca in Milana Klemenčiča RTV Slovenija Predsednik republike Borut Pahor je danes podelil državna odlikovanja. Z redom za zasluge je odlikoval Francija Feltrina in Francija Pivca, s častnim znakom svobode Republike Slovenije pa Milana Klemenčiča, so sporočili iz urada predsednika republike.

