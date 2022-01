Do konca je šel za srečo drugih Primorske novice Člani družine in prijatelji so se včeraj na zagrebškem pokopališču Mirogoj poslovili od Akija Rahimovskega, vse od ustanovnega leta 1975 pevca legendarne skupine Parni valjak. Danes je v dvorani Vatroslava Lisinskega sledila še spominska slovesnost v ožjem krogu.

Sorodno











Oglasi