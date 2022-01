Odbor za pravosodje za analizo sodniških izpitov, opravljenih v drugih republikah SFRJ 24ur.com Člani odbora DZ za pravosodje so razpravljali o učinkovitosti, nepristranskosti in neodvisnosti sodstva. Ob obstrukciji dela opozicije so sprejeli sklep, s katerim so Sodni svet pozvali, da v enem mesecu opravi analizo izpolnjevanja pogojev za nastop sodniškega mandata, če so sodniki pravosodni izpit opravili v drugih republikah nekdanje SFRJ.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Ema Klinec

Urša Bogataj

Janez Janša

Cene Prevc

Anže Lanišek