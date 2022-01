Anže Logar: Slovenija in Taipei nameravata odpreti gospodarsko-kulturni predstavništvi Večer Zunanji minister Anže Logar je danes člane odbora DZ za zunanjo politiko seznanil z namero, da Slovenija in Taipei vzajemno odpreta gospodarsko-kulturni predstavništvi, sta po seji odbora povedala predsednica OZP Monika Gregorčič in poslanec SD Matjaž Nemec. Glede Hrvaške je OZP ministrstvo pozval k nadaljnji implementaciji arbitražne razsodbe.

