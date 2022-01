Izjemni Phoenix v lov za številko devet SiOL.net V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu enajst tekem. Na parket bo med drugim znova stopila tudi trenutno najboljša ekipa lige, Phoenix Suns, ki bo tokrat na domačem parketu pričakala Minnesoto Timberwolves. Suns bodo lovili svojo deveto zaporedno zmago, nazadnje so ugnali Utah Jazz. V tej sezoni so na 47 tekmah izgubili le devetkrat. Aktualni prvaki iz Milwaukeeja pa se bodo pomerili z New York Knicks.

Oglasi