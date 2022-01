Razkrinkali domačo “tobačno” Primorske novice Dobrih 38 ton tobaka, 29 milijonov cigaretnih filtrov, dva stroja za rezanje, stroj za drobljenje tobačnih listov, stroj za izdelavo cigaret, deset ton cigaretnih škatel in obsežno dokumentacijo so kriminalisti in finančniki zasegli članom hudodelske združbe. V Sloveniji izdelane cigarete so prodajali v Franciji, od koder je prišla tudi prijava.

Sorodno



























Oglasi