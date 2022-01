Prvakinje so se namučile v Novi Gorici, Mariborčanke brez izgubljenega niza Sportal Derbi 18. kroga državnega prvenstva se je danes odvil v Šempetru, kjer so gostovale druge Bankirke iz Maribora. Te so zmagale s 3:0 v nizih. Branilke naslova iz Kamnika so gostovale v Novi Gorici in se namučile za zmago nad GEN-I Volley (3:2), Krimovke so doma s 3:0 odpravile Grosuplje. Primorski obračun med Ankaranom in Luko Koper je prestavljen. Nov termin zaenkrat še ni znan.

