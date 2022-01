Šest držav EU januarja z več kot 1500 evrov minimalne plače Politikis Minimalna plača je v 13 od 21 držav EU, ki jo imajo določeno, januarja znašala manj kot 1000 evrov, v šestih pa je presegla 1500 evrov. Najvišjo so prejemali Luksemburžani (2257 evrov), najnižjo pa Bolgari (332 evrov). V Sloveniji je znašala 1074 evrov, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat. Bolgariji so ta mesec z dna […] The post Šest držav EU januarja z več kot 1500 evrov minim ...

Sorodno

Oglasi