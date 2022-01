Šivic: To so velike tri točke 24ur.com Ljubljanski hokejisti so po seriji porazov ob koncu lanskega leta in na začetku novega, v zadnjem času dvignili formo in za njimi so tri zaporedne zmage. Ob zmagi na večnem derbiju v polfinalu DP, so zmajevi oklepniki slavili tudi na dveh tekmah v razširjenem avstrijskem prvenstvu in si tako močno izboljšali položaj v boju za neposredni preboj v končnico. Zmaji so nazadnje slavili na gostujoči te...

