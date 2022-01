Deveta zaporedna zmaga Phoenixa 24ur.com Igralci Phoenix Suns so v severnoameriški ligi NBA s 134:124 premagali Minnesoto za deveto slavje v nizu ter so še naprej najboljši v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Sonca imajo 39 zmag in devet porazov. Devin Booker je zbral 29 točk, Chris Paul pa trojni dvojček z 21 točkami, 14 podajami in 10 skoki.

Sorodno Oglasi