Znano je, kje v Sloveniji je bil vplačan več kot 11 milijonov evrov vredni Eurojackpot Večer Izžrebane so bile številke 5, 21, 23, 29, 35 in še dodatni številki 7 ter 9. Dobitek lahko zmagovalec prevzame sedmi delovni dan po objavi poročila, časa za prevzem pa ima do 5. aprila letos. ...

