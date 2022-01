Proračun, stanovanja in varnost Dolenjski list Metliški občinski svetniki so na svoji zadnji seji potrdili proračun za leto 2022. Proračunski prihodki znašajo nekaj več kot 9 milijonov evrov, kar je za 14 odstotkov več od lanskih, odhodki so predvideli v višini slabih 12 milijonov evrov, kar je za približno četrtino več glede na lanske. Kar 45 odstotkov letošnjega proračuna v Metliki namenjajo naložbam. preberite več » ...

