Erdogan zamenjal pravosodnega ministra in vodjo statističnega urada Dnevnik Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je zamenjal pravosodnega ministra Abdulhamita Gula in na njegovo mesto imenoval Bekirja Bozdaga. Slednji je ministrski položaj že zasedal med letoma 2013 in 2017. Do menjave je prišlo tudi na čelu turškega...

