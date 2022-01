100 let arhitekta Stanka Kristla, ki kljub častitljivi starosti še zmeraj načrtuje RTV Slovenija Splošna bolnišnica v Izoli, Diagnostično-terapevtsko-servisni objekti UKC Ljubljana in Osnovna šola dr. Franceta Prešerna v Kranju so zgolj trije izmed mnogih pomembnih objektov, ki jih je zasnoval 29. januarja 1922 rojeni arhitekt Stanko Kristl.

