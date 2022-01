Mlada ustvarjalka, ki je morala izgoreti, da je našla pot do sebe SiOL.net Izgorelost je beseda, ki spremlja modernega človeka in družbe, kjer je izčrpanost statusni simbol. Pogum je reči: dovolj je tega. A sledijo otopelost, tesnobnost, strah, zaskrbljenost, nezaupanje vase ... Mlada Vida Igličar si je želela boljše telesno in duševno počutje, to pa jo je spodbudilo k projektu 100 dni za boljšo mene. "Izziv me je spodbudil, da si zaupam in se cenim, in zaradi tega sem d...

