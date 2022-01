Znani so vsi četrtfinalisti 24ur.com Na evropskem prvenstvu v futsalu na Nizozemskem so znani vsi četrtfinalni pari. Že v petek je bilo jasno, da se bodo za polfinale merili Kazahstan in Ukrajina ter Finska in branilka naslova Portugalska, danes pa je zadnji krog skupinskega dela določil še preostala para. To sta Rusija – Gruzija in Slovaška – Španija.

