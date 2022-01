Tom Brady se po 22 letih poslavlja od NFL-a 24ur.com 44-letni Tom Brady se je po 22 sezonah in sedmih osvojenih prstanih v ligi NFL upokojil od aktivnega igranja ameriškega nogometa, je prvi poročal ugledni ESPN, kasneje pa so to potrdili tudi v ligi NFL. Gre za enega najbolj prepoznavnih obrazov moderne ere NFL-a, igral pa je na mestu podajalca.

