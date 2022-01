Anketa Ninamedie: Na prvem mestu SDS, na drugem Gibanje Svoboda, iz parlamenta izpadeta LMŠ in SAB Politikis Na aprilskih državnozborskih volitvah bi stranka SDS, ki jo vodi premier Janez Janša prejela 18,5 odstotka glasov volilnih upravičencev, kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je za Dnevnik in Večer opravila Ninamedia. Drugo mesto bi s 16,2 odstotka glasov zasedla stranka Gibanje Svoboda Roberta Goloba, tretja pa bi bila SD s 9,9 odstotka glasov. Na četrto […] The post Anketa Ninamedie: Na prvem mest ...

