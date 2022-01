Prvi nosilki do zmage v konkurenci dvojic Sportal Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova sta zmagovalki teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu v konkurenci ženskih dvojic. Prvi nosilki sta v finalu s 6:7 (3), 6:4 in 6:4 po 2:44 ure odpravili Kazahstanko Ano Danilino in Brazilko Beatriz Haddad Maia.

