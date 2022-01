Nadal vstal od mrtvih in znižal na 1:2 24ur.com Na prvem grand slamu sezone je napočil čas za veliki vrhunec, finale v moški posamični konkurenci. Meria se Španec Rafael Nadal, ki bi z zmago postal najtrofejnejši igralec v zgodovini, saj bi bila to zanj že 21. zmaga na turnirjih velike četverice, in Rus Danil Medvedjev, ki lovi drugi zaporedni uspeh, potem ko je bil lani najboljši na OP ZDA v New Yorku. Takrat je v finalu ugnal Novaka Đokoviću...

