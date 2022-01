Medved pri Pijavi Gorici napadel 53-letnico, Policija opozarja na previdnost 24ur.com Kot je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik Policijske uprave (PU) Ljubljana, je medved v gozdu na območju Pijave Gorice v soboto popoldne napadel 53-letno občanko in jo lažje poškodoval. Svojec jo je odpeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer so ji oskrbeli lažje rane. Na kraju so posredovali policisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjajo okoliščine dogodka. "Ker je na ...

