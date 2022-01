Premier Antonio Costa obljublja volivcem še višje plače in nižje davke RTV Slovenija Portugalski volivci se že tretjič od začetka pandemije odpravljajo na volišča. Po predsedniških volitvah januarja lani in lokalnih septembra tokrat predčasno izbirajo nove poslanke in poslance. Zmago si obetajo socialisti predsednika vlade Antonia Coste.

