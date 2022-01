Zabodel ga je z nožem. To naj bi bil razlog zurnal24.si V stanovanjskem bloku v Velenju je v petek prišlo do prepira med dvema moškima, ki se je sklenil tako, da je 33-letni moški z nožem zabodel 36-letnika, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

