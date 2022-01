Zaradi neurja ustavili promet, selili oskrbovance, pod oglasnim panojem umrl pešec 24ur.com Sever Evrope je prizadelo neurje Malik, ki je v Veliki Britaniji terjalo najmanj dve življenji. Na Danskem so ustavili železniški promet, več ljudi so evakuirali. S severa Nemčije poročajo o eni smrtni žrtvi, sicer pa so imeli predvsem motnje v prometu. Iz ZDA medtem poročajo o snežnem neurju.

