Neverjetni Nadal: To je ena mojih najbolj čustvenih zmag RTV Slovenija Rafael Nadal pred dobrim mesecem sploh ni vedel, ali bo še kdaj zaigral na Odprtem prvenstvu Avstralije, po norem finalu in epskem preobratu pa je osvojil 21. grand slam in prvič v bogati karieri skočil na vrh lestvice osvojenih grand slamov.

