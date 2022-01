50 let od krvave nedelje na Severnem Irskem 24ur.com Na Severnem Irskem so se s spominskim shodom danes številni spomnili žrtev t. i. krvave nedelje pred 50 leti. Zbrani v mestu Londonderry so v rokah nosili fotografije ubitih. Irski premier Micheal Martin pa je ob spomeniku žrtvam položil venec.

