Neuspešna pogajanja o reformi volilne zakonodaje v BiH-u RTV Slovenija Predstavniki hrvaških in bošnjaških strank v BiH-u so brez dogovora zaključili tridnevne pogovore o spremembah volilne zakonodaje, čeprav so pogajalci, med katerimi sta bila tudi predstavnika EU-ja in ZDA, sporočili, da so strani zbližale stališča.

