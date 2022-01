V Sudanu varnostne sile ubile protestnika RTV Slovenija Sudanske varnostne sile so danes ubile protestnika, ko so posredovale proti več tisoč udeležencem shoda, na katerem so pozivali k vzpostavitvi civilne vlade.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Nika Križnar

Ema Klinec

Cene Prevc

Timi Zajc

Peter Prevc