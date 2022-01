V Nemčiji znova izbruhnili protesti SiOL.net Na ulicah več nemških mest so se ta konec tedna znova zbrali nasprotniki ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Več deset tisoč se jih je zbralo v Nürnbergu, kjer so protest pripravili v bližini kraja, kjer so nekdaj potekali kongresi nacionalsocialistične stranke. Protestniki so se med drugim zbrali tudi v Münchnu in Frankfurtu.

