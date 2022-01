Pogojni odpust za Breivika Dnevnik Kar so pokazali mediji, je videti kot farsa, v resnici je najbrž še huje. Za kaj pravzaprav gre. Da začnem malo po ovinku. Ker me javnost pozna kot zagovornika humanega ravnanja z obsojenimi in zagovornika spoštovanja njihovih pravic, praviloma...

