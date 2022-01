Organizatorji tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih v Willingenu so zaradi premočnega vetra dve uri in pol prestavljali začetek zadnje ženske posamične preizkušnje pred olimpijskimi igrami v Pekingu. Na koncu so jo vendarle začeli in izpeljali le eno serijo, v kateri je zmagala Nika Križnar s slovenskim ženskim rekordom 151 metrov. Križnarjeva je za svoj […] The post (Svetovni rekord, osebni ...