Lavrov miri: Ukrajina ni pripravljena za članstvo v Natu, Rusija pa ne ogroža Ukrajine Politikis Ukrajina po mnenju ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova ni pripravljena na članstvo v zvezi Nato. Zavzel se je za spoštljive odnose z ZDA in zanikal, da bi Rusija ogrožala Ukrajino. Lavrov je v pogovoru za rusko televizijo poudaril, da se Natova obrambna črta še naprej pomika proti vzhodu in se je zelo približala Ukrajini. Ta […] The post Lavrov miri: Ukrajina ni pripravljena za članstvo v N ...

