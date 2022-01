Državni naslov tudi v Tolmin Primorske novice Sezono dvoranskih državnih atletskih prvenstev so v Novem mestu odprli fantje in dekleta kategorije U-16. Za edino primorski državni naslov je poskrbela tekmovalka tolminskega Posočja Sofia Kanalec, primorski atleti pa so osvojili še sedem odličij.

