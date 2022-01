Hude obtožbe zoper igralca Man Uniteda: je res zlorabljal svoje dekle? Sportal Policija v Manchestru je potrdila, da je v nedeljo zvečer aretirala 20-letnega nogometaša Manchester Uniteda Masona Greenwooda in ga privedla na zaslišanje v zvezi z obtožbami njegovega dekleta, ki trdi, da jo je spolno in telesno zlorabljal. Slike modric po telesu in krvi na obrazu je tudi objavila na spletnem omrežju.

