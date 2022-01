Dolgoletna raziskovalka mRNK: Cepiva proti covidu-19 so varna in učinkovita Dnevnik Madžarsko-ameriška biokemičarka Katalin Kariko je s svojim desetletja dolgim raziskovanjem mRNK močno pripomogla k razvoju cepiv, ki temeljijo na tej tehnologiji. Zagotovila je, da so skrbi glede stranskih učinkov in dolgoročnih posledic po...

Sorodno















Oglasi