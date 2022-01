Nemčija: Med nadzorom prometa ubili mlada policista, storilci so na begu Večer Na zahodu Nemčije sta bila zgodaj zjutraj med nadzorom prometa ustreljena dva policista in sta umrla. Policista v nemškem kraju Kusel v zvezni deželi Porenje-Pfalško sta bila na rutinski patrulji, ko sta poklicala okrepitev, a je ta bila za 24-letno policistko in njenega 29-letnega kolega prepozna. Ostale okoliščine dogodka še niso znane.

