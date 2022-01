Zagrozil mu je s smrtjo in z lomilko udaril po avtomobilu Primorske novice 22-letni domačin je včeraj v okolici Kopra z avtomobilom prehitel 21-letnega Koprčana in zapeljal pred njegovo vozilo. Stopil je do voznika in mu zagrozil, da ga bo ubil, če bo ponovno govoril z njegovo punco. Nato je iz svojega avtomobila vzel jekleno lomilko in z njo udaril po vozilu oškodovanca ter odpeljal s kraja. Zoper 22-letnika bodo policisti napisali kazensko ovadbo zaradi grožnje in poškodovanja tuje stvari.

