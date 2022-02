Območje z evrom in EU lani okrevalo, zabeležilo več kot 5-odstotno rast 24ur.com Območje z evrom in EU sta lani po sezonsko prilagojenih podatkih zabeležili 5,2-odstotno rast. V zadnjem lanskem četrtletju se je BDP na četrtletni ravni v evrskem območju okrepil za 0,3 odstotka, v EU pa za 0,4 odstotka, kaže prva ocena evropskega statističnega urada Eurostat. V tem obdobju se je rast najbolj okrepila v Španiji, padec obsega BDP pa so evidentirali v Avstriji, Nemčiji in Latviji....

