Poslanci izglasovali umik predloga o dopolnitvah kazenskega zakonika 24ur.com DZ je na predlog poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezanih poslancev z dnevnega reda umaknil predlog dopolnitve kazenskega zakonika, ki skrajšuje zastaralne roke za kazniva dejanja. Proti umiku so poleg predlagateljev, poslancev SNS, glasovali tudi poslanci SDS in NSi. NSi je bila sicer med tistimi, ki si je premislila in napovedala, da zakona ne bo podprla.

Sorodno











Oglasi