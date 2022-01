Poročilo ZN-a: Talibani ubili več sto nekdanjih uradnikov afganistanske vlade RTV Slovenija Talibani so od prevzema oblasti v Afganistanu avgusta lani ubili več kot 100 nekdanjih pripadnikov varnostnih sil in civilnih uradnikov nekdanje afganistanske vlade, v državi prihaja do hudih kršitev človekovih pravic, kaže poročilo Združenih narodov.

