V nesreči umrli dve ženski, dojenčica se bori za življenje Primorske novice Na avtocesti A28 med krajema Villotta in Azzano Decimo v smeri proti Coneglianu je sinoči ob 20.30 športni terenec silovito trčil v avtomobil fiat panda, v katerem so bile dve ženski in dve mlajši sestri.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Bolgarija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Pavel Gantar

Matjaž Nemec

Zmago Jelinčič Plemeniti

Zdravko Počivalšek