Nagrada Na Klancu, ki ni simbol vdanosti v usodo Primorske novice Bienalno književno nagrado modra ptica, ki jo letos Mladinska knjiga podeljuje za še neobjavljen roman za odrasle, je prejela Tina Vrščaj za roman Na klancu. V družinskem in ljubezenskem aktualnem literarnem delu treščijo pogledi na sodobne teme, kot so odnosi do narave in med spoloma, kritika družbenih ...

