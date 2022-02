Bankirji znova opozarjajo, da je zakon glede posojil v frankih škodljiv RTV Slovenija Banke so znova posvarile pred potrditvijo predloga zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih. Ocenjujejo, da je škodljiv, neustaven, ekonomsko in socialno neupravičen, neizvedljiv in da ogroža finančno stabilnost bančnega sistema.

