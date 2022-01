Produkcija APT 2022 v znamenju vključenosti in izključenosti Dnevnik V novomeškem Anton Podbevšek Teatru so predstavili program letošnjega leta, katerega rdeča nit je vključenost in izključenost. Obetajo se premiere avtoric Sanje Nešković Peršin, Ivane Djilas in Yulie Roschina ter ravnatelja APT Matjaža Bergerja.

