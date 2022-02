Mitsubishi Motors Europe je naznanil, da bo četrta generacija križanca ASX naprodaj od spomladi leta 2023. Nasledila bo enega prvih kompaktnih križancev in enega najuspešnejših modelov znamke, pri čemer bo bodoče kupce po zagotovilih znamke nagovarjala s celotenim paketom opreme z najnovejšo tehnologijo in pisano paleto pogonskih sklopov, vključno s priključnim hibridom (PHEV) in hibridom (HEV). ...