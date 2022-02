Dobra novica o okužbah v Sloveniji. To so najnovejši podatki. SiOL.net V ponedeljek so v Sloveniji po prvih podatkih potrdili 11.713 novih okužb s sars-cov2. To je 1.120 okužb manj kot pred tednom dni.

Sorodno



























































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Pavel Gantar

Matjaž Nemec

Robert Golob

Žan Košir