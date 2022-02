Noseča novinarka se bo lahko vrnila na Novo Zelandijo 24ur.com Potem ko je zgodba noseče novinarke, ki se iz Afganistana ni mogla vrniti na rodno Novo Zelandijo, povzročila burne odzive po svetu, ji je država odobrila prošnjo za vrnitev. Kot so sporočile oblasti, se je zanjo izpraznilo izolirno mesto. Uredili so ji letalsko povezavo in jo pozvali, da se vrne v državo.

Sorodno



Oglasi